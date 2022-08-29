«Существуют риски». Вице-премьер Белоусов дал прогноз по числу безработных в России к концу года

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о риске увольнения сотрудников, занятых во второй половине 2022 года в двух производственных группах. По его словам, в отрасли машиностроения спад составил 10–17%, в химическом производстве — 9–10%. Максимальное количество россиян, которые могут остаться без работы, оценивается в 200–300 тыс. человек.



«Мы сейчас никаких существенных признаков ухудшения ситуации на рынке труда не видим. Но, тем не менее, существуют риски высвобождения занятых или переводы их в разного рода промежуточные формы — неполная занятость, снижение заработной платы, принудительные отпуска и так далее. Максимальное количество — это где-то 200–300 тысяч человек», — цитирует Белоусова в ходе его доклада на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 29 августа официальный сайт кабмина.

