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    Экономика и санкции

    Глава Минтруда рассказал о безработице в России в 2022 году

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    В текущем году ситуация с безработицей в России будет сопоставима со средними значениями 2021 года. Об этом в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 14 августа, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

    «Правительство предпринимает все меры для поддержания ситуации на рынке труда. Сейчас мы сверяем свои оценки с Минэкономразвития и полагаем, что в целом по году ситуация с безработицей будет сопоставима со средними значениями 2021 года», — подчеркнул он.

    По словам министра, ситуация на рынке труда до конца 2022 года во многом будет определяться скоростью адаптации к изменившимся условиям. Котяков отметил, что ситуация с безработицей осенью несколько изменится, но майская версия макроэкономического прогноза, по мнению главы Минтруда, в части безработицы несколько завышена.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге выросло количество предприятий в простое, однако число безработных падает.

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