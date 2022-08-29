Вице-премьер Белоусов: Спад ВВП в 2022 году будет ниже трех процентов

Спад экономики России в 2022 году будет, скорее всего, меньше 3%, а в 2023 году — может быть даже меньше одного. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, передает 29 августа РИА Новости.

«В этом году <…> у нас спад будет меньше 3% — где-то два с небольшим процента, в следующем году у нас есть все шансы ограничить спад 1% — получить минус 0,6–0,8%», — рассказал Белоусов на правительственной комиссии по повышению экономики РФ в условиях санкций.

