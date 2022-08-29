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    Экономика и санкции

    Производитель клавиатур Logitech уходит из России

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    Швейцарская компания Logitech объявила о том, что начала сворачивать бизнес в России. Об этом 29 августа РИА Новости заявили в ее пресс-службе.

    О том, что logitech приостанавливает поставки в РФ, СМИ писали в начале апреля этого года. Сейчас в компании говорят, что обстоятельства «не позволяют продолжить бизнес, как ранее».

    «Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернутся однажды, если будут подходящие условия», — сообщили в Logitech.

    Logitech — один из крупнейших производителей клавиатур, компьютерных мышей, геймпадов, колонок, веб-камер и другой компьютерной техники.

    Ранее стало известно, что американская компания Dell, которая производит компьютеры и серверы, полностью прекратила работу в России.

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