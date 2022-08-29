Брали чужое и под заказ. Петербургских угонщиков в париках и резиновых масках отправили в колонию

В Петербурге вынесли приговор двоим угонщикам, которые за четыре месяца наворовали машин на 7 миллионов рублей. Киношный подход к маскировке не спас их от поимки.

Суд установил, что подсудимые с июля по октябрь 2019 года похитили с территории Красногвардейского и Московского районов Петербурга четыре автомобиля марок Toyota, Lexus и Cadillac общей стоимостью более 7 миллионов рублей, сообщает 29 августа пресс-служба прокуратуры. Для взлома участники организованной группы использовали оборудование, сканирующее противоугонные системы, а для конспирации надевали парики, очки и другие средства маскировки, включая резиновые маски с изображением человеческих лиц.