Брали чужое и под заказ. Петербургских угонщиков в париках и резиновых масках отправили в колонию

В Петербурге вынесли приговор двоим угонщикам, которые за четыре месяца наворовали машин на 7 миллионов рублей. Киношный подход к маскировке не спас их от поимки.
Суд установил, что подсудимые с июля по октябрь 2019 года похитили с территории Красногвардейского и Московского районов Петербурга четыре автомобиля марок Toyota, Lexus и Cadillac общей стоимостью более 7 миллионов рублей, сообщает 29 августа пресс-служба прокуратуры. Для взлома участники организованной группы использовали оборудование, сканирующее противоугонные системы, а для конспирации надевали парики, очки и другие средства маскировки, включая резиновые маски с изображением человеческих лиц.
Ранее сообщалось, что машины злоумышленники угоняли под заказ. Автомобили перегоняли в гараж в Пушкине, где им меняли номера под заранее подготовленные документы.
Оба подсудимых на заседании признали свою вину. Суд признал их виновными в краже в особо крупном размере, совершенном организованной группой (пп. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и приговорил к лишению свободы в колонии общего режима. Одного осудили на 4,5 года, второго — на 3 года. Приговор в законную силу еще не вступил.