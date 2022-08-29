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    Брали чужое и под заказ. Петербургских угонщиков в париках и резиновых масках отправили в колонию

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    Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    В Петербурге вынесли приговор двоим угонщикам, которые за четыре месяца наворовали машин на 7 миллионов рублей. Киношный подход к маскировке не спас их от поимки.

    Суд установил, что подсудимые с июля по октябрь 2019 года похитили с территории Красногвардейского и Московского районов Петербурга четыре автомобиля марок Toyota, Lexus и Cadillac общей стоимостью более 7 миллионов рублей, сообщает 29 августа пресс-служба прокуратуры. Для взлома участники организованной группы использовали оборудование, сканирующее противоугонные системы, а для конспирации надевали парики, очки и другие средства маскировки, включая резиновые маски с изображением человеческих лиц.

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    Ранее сообщалось, что машины злоумышленники угоняли под заказ. Автомобили перегоняли в гараж в Пушкине, где им меняли номера под заранее подготовленные документы.

    Оба подсудимых на заседании признали свою вину. Суд признал их виновными в краже в особо крупном размере, совершенном организованной группой (пп. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и приговорил к лишению свободы в колонии общего режима. Одного осудили на 4,5 года, второго — на 3 года. Приговор в законную силу еще не вступил.

    Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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