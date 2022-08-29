Директор одного из крупнейших в России производств рентгенов и УЗИ объявлен в розыск

Александр Элинсон объявлен в федеральный розыск с пометкой «разыскивается по статье УК». Он возглавляет компанию НИПК «Электрон», которая из Петербурга по всей стране поставляет в медучреждения рентгены, томографы и аппараты УЗИ.

О причинах, по которым Элинсон оказался в розыске, в ГУ МВД «Фонтанке» сказать не смогли, сославшись на то, что материалы в производстве Следственного комитета Ленобласти. Там запрос тоже, по сути, оставили без ответа с формулировкой, что сам СК об этом на своём сайте не рассказывал.