Директор одного из крупнейших в России производств рентгенов и УЗИ объявлен в розыск

Александр Элинсон объявлен в федеральный розыск с пометкой «разыскивается по статье УК». Он возглавляет компанию НИПК «Электрон», которая из Петербурга по всей стране поставляет в медучреждения рентгены, томографы и аппараты УЗИ.
О причинах, по которым Элинсон оказался в розыске, в ГУ МВД «Фонтанке» сказать не смогли, сославшись на то, что материалы в производстве Следственного комитета Ленобласти. Там запрос тоже, по сути, оставили без ответа с формулировкой, что сам СК об этом на своём сайте не рассказывал.
Ничего не знают о розыске и уголовном деле и в самой компании. В НИПК отметили, что в настоящее время Элинсон поправляет здоровье, но никаких обысков не было ни на предприятии, ни у него дома.
Напрямую с Элинсоном «Фонтанке» связаться не удалось.
Подробнее о том, что представляет собой НИПК «Электрон» и по какой статье могли появиться претензии к Элинсону, — в материале «Фонтанки».