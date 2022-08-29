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    Директор одного из крупнейших в России производств рентгенов и УЗИ объявлен в розыск

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    Александр Элинсон объявлен в федеральный розыск с пометкой «разыскивается по статье УК». Он возглавляет компанию НИПК «Электрон», которая из Петербурга по всей стране поставляет в медучреждения рентгены, томографы и аппараты УЗИ.

    О причинах, по которым Элинсон оказался в розыске, в ГУ МВД «Фонтанке» сказать не смогли, сославшись на то, что материалы в производстве Следственного комитета Ленобласти. Там запрос тоже, по сути, оставили без ответа с формулировкой, что сам СК об этом на своём сайте не рассказывал.

    Ничего не знают о розыске и уголовном деле и в самой компании. В НИПК отметили, что в настоящее время Элинсон поправляет здоровье, но никаких обысков не было ни на предприятии, ни у него дома.

    Напрямую с Элинсоном «Фонтанке» связаться не удалось.

    Подробнее о том, что представляет собой НИПК «Электрон» и по какой статье могли появиться претензии к Элинсону, — в материале «Фонтанки».

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