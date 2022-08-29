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    Не дотянули до Петербурга. В Перми пассажир душил таксиста за право покрутить баранку

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    Сотрудники полиции задержали неудачливого угонщика такси. На машине он доехал только до дерева.

    Как сообщает пресс-служба МВД РФ 29 августа, 30-летний водитель такси обратился к автоэкипажу патрульно-постовой службы полиции ночью. Он сообщил, что пассажир отнял у него машину и врезался в деревья.

    21-летнего угонщика задержали в указанном таксистом месте. Он пытался сбежать, но на нетрезвых ногах, ушел недалеко.

    Как выяснилось, он заказал такси через приложение из Перми до одной из расположенных рядом с городом деревушек. По пути следования, парень решил, что и сам может себя довезти и требовал пустить за руль. Получив отказ, пассажир стал душить водителя и обещал порезать его ножом. Тот смог вырваться.

    Возбуждено уголовное дело по статье «угон». Злоумышленник пока проведет время в камере в рамках административного ареста за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

    В Петербурге разборки таксиста и пассажира получилась более эпичной. Последний набросился на машину с молотком. Затем в ход пошли нож, пистолет и монтировка. Подробнее читайте в новости.

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