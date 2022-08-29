Не дотянули до Петербурга. В Перми пассажир душил таксиста за право покрутить баранку

Сотрудники полиции задержали неудачливого угонщика такси. На машине он доехал только до дерева.



Как сообщает пресс-служба МВД РФ 29 августа, 30-летний водитель такси обратился к автоэкипажу патрульно-постовой службы полиции ночью. Он сообщил, что пассажир отнял у него машину и врезался в деревья.



21-летнего угонщика задержали в указанном таксистом месте. Он пытался сбежать, но на нетрезвых ногах, ушел недалеко.