Впервые за 40 лет. Турция в пять раз поднимает плату за проход через Босфор и Дарданеллы

Турция в 5 раз увеличивает цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом 28 августа сообщает газета Sabah.



Турецкая сторона упразднила платежную систему по курсу, закрепленному по 75-процентной скидке с 1983 года. «Годовой доход вырастет до 200 миллионов долларов», — говорится в публикации.

Новые условия вступят в силу 7 октября 2022 года. Уточняется, что плата за маяк, эвакуацию и медицинское обслуживание в проходах через проливы увеличится в пять раз.