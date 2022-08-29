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    Впервые за 40 лет. Турция в пять раз поднимает плату за проход через Босфор и Дарданеллы

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    Турция в 5 раз увеличивает цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом 28 августа сообщает газета Sabah.

    Турецкая сторона упразднила платежную систему по курсу, закрепленному по 75-процентной скидке с 1983 года. «Годовой доход вырастет до 200 миллионов долларов», — говорится в публикации.

    Новые условия вступят в силу 7 октября 2022 года. Уточняется, что плата за маяк, эвакуацию и медицинское обслуживание в проходах через проливы увеличится в пять раз.

    Накануне стало известно, что электроника может подорожать из-за удвоения цен на поставки из Турции и Китая.

    Турция по конвенции Монтре 1936 года сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. Также документ устанавливает ограниченное пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями.

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