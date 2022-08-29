«Ъ»: Электроника может подорожать из-за удвоения цен на поставки из Китая и Турции

Логистические компании Китая с начала весны вдвое подняли цены на контейнерные перевозки, похожая ситуация наблюдается и с поставками из Турции. Причиной этого является снижение конкуренции на фоне ухода зарубежных логистических компаний и роста спроса.
По данным издания, цены на услуги логистики электроники и бытовой техники из Китая в Россию подскочили почти в два раза, если сравнивать их с февралём: с $6 тыс. до $11,5 тыс. Об этом 29 августа сообщает «Коммерсантъ».
По словам менеджера по логистике компании diHouse (входит в группу «Ланит») Дмитрия Денисенко, Китай сократил планы отправки поездов в Россию, из-за чего спрос повысился, как и цены на контейнерные перевозки. Сложнее, добавил он, с авиаперевозками, поскольку их стоимость с конца марта увеличилась втрое. Прямых рейсов из Китая мало, а фирм, которые могут доставлять грузы, содержащие например литиевые батареи, единицы.
Как уточнил глава российского представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group (входит в китайскую Haier group) Глеб Мишин, в основном цены поднимают компании из Турции и Китая, так как объём поставок оттуда значительно вырос.
При этом руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша добавил, что тарифы выросли у фактических перевозчиков — авиалиний, морских линий и железнодорожных операторов. Учитывая это, цены подняли и логисты — как иностранные, так и российские.
Конкуренция за рынок РФ между зарубежными перевозчиками, отметил коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский, значительно снизилась. Влияние на это оказали действие западных санкций, ответные меры РФ и нежелание многих иностранных компаний взаимодействовать с российским бизнесом.
Некоторые эксперты не видят в текущем повышении цен на контейнерные перевозки ничего критичного. Другие уверены, что рост стоимости логистики увеличит конечную стоимость техники.