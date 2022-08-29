«Ъ»: Электроника может подорожать из-за удвоения цен на поставки из Китая и Турции

Логистические компании Китая с начала весны вдвое подняли цены на контейнерные перевозки, похожая ситуация наблюдается и с поставками из Турции. Причиной этого является снижение конкуренции на фоне ухода зарубежных логистических компаний и роста спроса.



По данным издания, цены на услуги логистики электроники и бытовой техники из Китая в Россию подскочили почти в два раза, если сравнивать их с февралём: с $6 тыс. до $11,5 тыс. Об этом 29 августа сообщает «Коммерсантъ».

