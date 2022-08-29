Каршеринг на МКАД врезался в ограждение посреди дороги, даже не попытавшись уйти в сторону, — ДТП попало на видео

Серьёзное ДТП с каршерингом в Москве зафиксировала камера видеонаблюдения.
По данным ГИБДД Москвы, ДТП произошло 29 августа в 2:50 на 90-м километре МКАД, на внутренней стороне, после Осташковского шоссе. По предварительным данным, 22-летний водитель каршерингового «КИА Рио» не справился с управлением и совершил наезд на ограждение в месте дорожных работ. Пострадали сам водитель и два его пассажира: 19-летняя и 22-летняя девушки. Все они госпитализированы.
На записи камеры, опубликованной столичным дептрансом в своём телеграм-канале, видно, что машина едет по средней полосе на полной скорости: водитель как будто не видит возникающее перед ним препятствие и даже не пытается уйти в соседние (свободные) полосы.
По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства.
В воскресенье в Петербурге произошла похожая авария. 21-летний парень на чужом «Шевроле Ланосе» на Софийской овощебазе разогнался и врезался в стоящую фуру. Погиб сам и двое пассажиров, ещё двое в больнице. ДТП также попало на видео.