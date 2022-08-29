В ДТП на Софийской овощебазе погибли иностранцы. Последний полёт попал на видео

В ДТП на Софийской овощебазе, о котором «Фонтанка» уже писала , погибли трое мужчин, все иностранцы. Двух их соотечественников спасают врачи. Подробности аварии стали известны изданию 29 августа.

ДТП произошло 28 августа около 20:10 у дома 60 по Софийской улице, на территории оптового овощного рынка ЗАО «Нарт». По предварительной версии, 21-летний водитель «Шевроле Ланоса» не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный MAN с прицепом с сербскими номерами. Водителя в грузовике не было.

На месте погибли водитель и два его пассажира 20 лет и 21 года. Ещё один 21-летний пассажир в тяжёлом состоянии был доставлен в городскую больницу № 26 . Легче всех отделался 20-летний парень, получивший травмы и попавший в НИИ имени Джанелидзе. Все — граждане Таджикистана и (кроме последнего) состояли на миграционном учёте.



Водитель, по данным «Фонтанки», в этом году дважды привлекался за нарушения ПДД. «Шевроле» принадлежит жителю Ленобласти, номера на нём областные.



Аварию обсуждают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Один из подписчиков в комментариях публикует видеозапись момента столкновения и первых минут после него, когда очевидцы подбежали и стали вытаскивать тела людей из искорёженной машины.

