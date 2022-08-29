ДТП на Софийской овощебазе засняли очевидцы. Сообщается о троих погибших

Информация о смертельном ДТП во Фрунзенском районе Петербурга с тремя погибшими и двумя пострадавшими, которые находятся в тяжелом состоянии, появилась поздно вечером 28 августа в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Очевидец опубликовал фото и видео с места происшествия на Софийской овощебазе. По его словам, иномарка «Шевроле-Ланос» въехала в фуру. «Трое погибли на месте, двое в тяжелом состоянии увезены в больницу», — утверждается в посте.
Официальной информации о происшествии пока не поступало. «Фонтанка» обратилась в городское МЧС и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти за комментариями.