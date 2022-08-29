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    Инфляция 108% от уровня этого года. Стало известно, как будут расти цены в Петербурге

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    В 2023 году инфляция в Петербурге составит 108,2 % от уровня текущего года. Об этом заявила в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023 год в Законодательном собрании города 29 августа глава комитета по финансам Светлана Енилина.

    Согласно прогнозу Смольного, в 2024 году цены вырастут на 4,87 %, в 2025-м — на 4 %.

    При этом уровень инфляции в Петербурге за первое полугодие 2022 года составил 10,7 % (к декабрю 2021 года), рассказал врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов. Наибольший вклад в рост цен внесли непродовольственные товары, которые выросли на 14,3 %, отметил он.

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