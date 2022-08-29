Инфляция 108% от уровня этого года. Стало известно, как будут расти цены в Петербурге

В 2023 году инфляция в Петербурге составит
Согласно прогнозу Смольного, в 2024 году цены вырастут на
При этом уровень инфляции в Петербурге за первое полугодие 2022 года составил
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4/10
В 2023 году инфляция в Петербурге составит
Согласно прогнозу Смольного, в 2024 году цены вырастут на
При этом уровень инфляции в Петербурге за первое полугодие 2022 года составил
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