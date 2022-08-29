Инфляция 108% от уровня этого года. Стало известно, как будут расти цены в Петербурге

В 2023 году инфляция в Петербурге составит 108,2 % от уровня текущего года . Об этом заявила в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023 год в Законодательном собрании города 29 августа глава комитета по финансам Светлана Енилина.

Согласно прогнозу Смольного, в 2024 году цены вырастут на 4,87 % , в 2025-м — на 4 % .