Делегация МАГАТЭ выехала с проверкой на Запорожскую АЭС — этого визита ждут и Россия, и Украина

На Запорожскую АЭС миссия МАГАТЭ прибудет в ближайшие дни Фото: Dean Calma / IAEA Поделиться Поделиться





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На Запорожскую АЭС выехала миссия МАГАТЭ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси объявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет туда на текущей неделе.

— Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, — сообщил Гросси.

Позже постпред России в МАГАТЭ Михаил Ульянов рассказал, что в состав миссии вошли сотрудники секретариата организации, которые занимаются ядерной безопасностью. Вместе с ними на Запорожскую АЭС отправилась большая команда сотрудников ООН по логистике и безопасности.



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— Установлено, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве <...> гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной, — рассказали в ФСБ. Напомним, 22 августа ФСБ сообщила о раскрытии убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, автомобиль которой взорвался 20 августа в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. По информации спецслужбы, за убийством девушки стоят украинские спецслужбы, а исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк.

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