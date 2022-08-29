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    Мультимедийная заметка

    И ни в чем себе не отказывайте... Загородная жизнь теперь ближе, чем раньше

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    Фото: e. Development
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    Тем, кто привык к комфорту мегаполиса, переезд на природу кажется радикальной переменой, но это не так. Обходиться без привычных радостей и удобств вовсе не обязательно, считают в компании e. Development. Созданный ею квартал «Мир внутри»* находится на первой линии Финского залива вблизи соснового леса, но по наполненности среды не уступает многим городским районам.

    Малоэтажные дома образуют систему небольших уютных дворов, где устроены детские и спортивные площадки. Ближе к воде расположился видовой ресторан с террасой. В здании клуба объединены различные зоны: коворкинг, кафе, игровая комната, мастерские, кинотеатр и зал для тренировок. Все объекты гармонично вписаны в уникальный пейзаж курортной зоны в окрестностях Петербурга.

    Чтобы жители с удовольствием отдыхали не только на свежем воздухе, но и дома, в комфортабельных апартаментах предусмотрены просторные гостиные-столовые, спальни, лоджии. Любоваться окрестными пейзажами можно через большие окна.

    Проект «Мир внутри» находится в одном из красивейших мест Курортного района и при этом оснащен современной городской инфраструктурой. Здесь есть все необходимое для гармоничной жизни на природе, однако при желании можно легко выбраться в центр Петербурга — поездка на автомобиле займет всего полчаса

    Материал подготовлен специально для e. Development.

    *Апартаменты «Мир внутри» — застройщик ООО «БАСФОР», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

    Фото: e. Development

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