И ни в чем себе не отказывайте... Загородная жизнь теперь ближе, чем раньше

Тем, кто привык к комфорту мегаполиса, переезд на природу кажется радикальной переменой, но это не так. Обходиться без привычных радостей и удобств вовсе не обязательно, считают в компании e. Development. Созданный ею квартал «Мир внутри»* находится на первой линии Финского залива вблизи соснового леса, но по наполненности среды не уступает многим городским районам.
Малоэтажные дома образуют систему небольших уютных дворов, где устроены детские и спортивные площадки. Ближе к воде расположился видовой ресторан с террасой. В здании клуба объединены различные зоны: коворкинг, кафе, игровая комната, мастерские, кинотеатр и зал для тренировок. Все объекты гармонично вписаны в уникальный пейзаж курортной зоны в окрестностях Петербурга.
Чтобы жители с удовольствием отдыхали не только на свежем воздухе, но и дома, в комфортабельных апартаментах предусмотрены просторные гостиные-столовые, спальни, лоджии. Любоваться окрестными пейзажами можно через большие окна.
Проект «Мир внутри» находится в одном из красивейших мест Курортного района и при этом оснащен современной городской инфраструктурой. Здесь есть все необходимое для гармоничной жизни на природе, однако при желании можно легко выбраться в центр Петербурга — поездка на автомобиле займет всего полчаса
Материал подготовлен специально для e. Development.
*Апартаменты «Мир внутри» — застройщик ООО «БАСФОР», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.