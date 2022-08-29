И ни в чем себе не отказывайте... Загородная жизнь теперь ближе, чем раньше

Тем, кто привык к комфорту мегаполиса, переезд на природу кажется радикальной переменой, но это не так. Обходиться без привычных радостей и удобств вовсе не обязательно, считают в компании e. Development. Созданный ею квартал «Мир внутри»* находится на первой линии Финского залива вблизи соснового леса, но по наполненности среды не уступает многим городским районам.



Малоэтажные дома образуют систему небольших уютных дворов, где устроены детские и спортивные площадки. Ближе к воде расположился видовой ресторан с террасой. В здании клуба объединены различные зоны: коворкинг, кафе, игровая комната, мастерские, кинотеатр и зал для тренировок. Все объекты гармонично вписаны в уникальный пейзаж курортной зоны в окрестностях Петербурга.

