В МЧС назвали возможную причину пожара на рынке в Волгоградской области

Нарушение требований безопасности при проведении сварочных работ могло привести к пожару на рынке в городе Волжский Волгоградской области. Об этом 28 августа сообщил начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин.



«По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ», — сказал он.



Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).