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    В Волгоградской области горит рынок. Площадь пожара — 7 000 «квадратов»

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    В городе Волжский Волгоградской области горит рынок «Людмила», площадь пожара выросла до 7 000 тысяч квадратных метров. Людей эвакуируют. Об этом 28 августа сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

    Как пишет издание V1, огонь перекинулся на жилой дом.

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