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    «Зенит» разгромил «Урал». Малком забил два

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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 7-го тура чемпионата РПЛ против «Урала». Встреча проходила 28 августа в Екатеринбурге.

    Игра завершилась со счетом 4:0. Голы за «Зенит» забили Малком (50-я и 60-я минуты), Андрей Мостовой (54) и Родригао (72).

    Благодаря этой победе петербургский клуб сохранил лидерство в чемпионате с 17 очками. На второй строчке идет московский «Спартак», на счету которого 16 очков.

    Ранее «Фонтанка» писала, что фанаты «Зенита» не стали поддерживать команду в выездном матче с «Уралом» из-за Fan ID.

    Следующий матч «Зенит» проведет в Петербурге 31 августа против «Факела» из Воронежа.

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