«Зенит» разгромил «Урал». Малком забил два

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 7-го тура чемпионата РПЛ против «Урала». Встреча проходила 28 августа в Екатеринбурге.

Игра завершилась со счетом 4:0. Голы за «Зенит» забили Малком (50-я и 60-я минуты), Андрей Мостовой (54) и Родригао (72).

Благодаря этой победе петербургский клуб сохранил лидерство в чемпионате с 17 очками. На второй строчке идет московский «Спартак», на счету которого 16 очков.

Ранее «Фонтанка» писала, что фанаты «Зенита» не стали поддерживать команду в выездном матче с «Уралом» из-за Fan ID.