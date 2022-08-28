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    FT: ЕС намерен приостановить соглашение о визах с Россией

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    Главы МИД стран Евросоюза намерены на этой неделе приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с РФ. Об этом 28 августа сообщает издание Financial Times.

    Ранее крупные страны ЕС — Франция и Германия — выступали против такой меры. Однако, по данным издания, ряд восточноевропейских стран пригрозили закрыть в одностороннем порядке свои границы для туристов из России.

    Если решение будет принято, то россиянам для получения визы потребуется больше документов. Также увеличатся срок оформления и стоимость.

    Встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза пройдет 29 августа в Праге.

    Внеочередное заседание совета министров иностранных дел ЕС, на котором, как ожидается, будет поднят вопрос об ограничении выдачи виз для граждан России, состоится в Чехии. Один из компромиссных вариантов, который может быть вынесен на обсуждение: усложнить для путешествующих по ЕС граждан России получение краткосрочных виз.

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