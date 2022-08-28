FT: ЕС намерен приостановить соглашение о визах с Россией

Главы МИД стран Евросоюза намерены на этой неделе приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с РФ. Об этом 28 августа сообщает издание Financial Times.

Ранее крупные страны ЕС — Франция и Германия — выступали против такой меры. Однако, по данным издания, ряд восточноевропейских стран пригрозили закрыть в одностороннем порядке свои границы для туристов из России.

Если решение будет принято, то россиянам для получения визы потребуется больше документов. Также увеличатся срок оформления и стоимость.