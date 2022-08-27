Bloomberg: Германия и Франция выступят против запрета въезда россиян в ЕС

Берлин и Париж намерены выступить против полного запрета на въезд в еврозону для россиян. Об этом 27 августа сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ.
«Понимая озабоченность некоторых государств — членов в этом контексте, мы тем не менее не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений», — цитирует издание фрагмент документа. Отмечается, что авторы заявления считают особенно важным сохранить возможность посещать страны ЕС для российских студентов, ученых, деятелей искусства и специалистов ряда областей.
Страны подчеркнули, что ЕС должен продолжать выдавать визы не связанным с властями РФ россиянам, в частности, студентам, художникам, ученым и профессионалам, несмотря на то, что российские соседи-члены ЕС настаивают на полном прекращении выдачи виз.
Внеочередное заседание совета министров иностранных дел ЕС, на котором, как ожидается, будет поднят вопрос об ограничении выдачи виз для граждан России, состоится в Чехии 30–31 августа. Один из компромиссных вариантов, который может быть вынесен на обсуждение: усложнить для путешествующих по ЕС граждан России получение краткосрочных виз.