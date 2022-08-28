В Петербурге арестовали предполагаемого рукоблуда, пристававшего к девочке у парадной

Калининский райсуд Петербурга заключил под стражу пожилого петербуржца, обвиняемого в нездоровом интересе к 10-летней девочке. Он настаивал, что его оговорили плохие люди.
Под арестом фигурант останется до 25 октября, сообщает 28 августа объединенная пресс-служба городских судов. Мужчина заявил, что ему нужно пить таблетки, и просил «подписку о невыезде с электронным браслетом». Суд решил, что таблетки лучше пить в СИЗО.
По версии следствия, днем 25 августа на Гражданском проспекте 66-летний мужчина засунул руку в шорты девочки и потрогал ее за ягодицу, чтобы «удовлетворить сексуальное влечение». Это произошло возле дома, где живет школьница. Фигурант проживает неподалеку, его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица младше 14 лет.