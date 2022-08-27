Девочка стала жертвой насильника на пороге дома на Гражданском проспекте

Следственный комитет возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над ребёнком в Калининском районе Петербурга. Под подозрением сосед, но ждать дома оперативников он не стал, стало известно «Фонтанке» 27 августа.
С заявлением о нападении на ребёнка в полицию обратилась мать десятилетней девочки. Она попросила найти и привлечь к ответственности мужчину, пристававшего к дочери у парадной её дома на Гражданском проспекте около часа дня 25 августа.
Предполагаемого обидчика школьницы задержали той же ночью на Кондратьевском проспекте, у здания, где расположен отдел по делам несовершеннолетних. Им оказался 66-летний петербуржец, который мог часто видеть девочку — он живёт в соседней с ней девятиэтажке.
Уголовное дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемый задержан на двое суток, субботнее утро он проводил в изоляторе временного содержания.