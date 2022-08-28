В Петербурге скончался владелец фотосалона Карла Буллы на Невском

На 86-м году жизни скончался президент Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы и владелец фотосалона его имени на Невском проспекте Валентин Эльбек, сообщила «Фонтанке» исполнительный директор культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова.
Валентин Эльбек родился 10 апреля 1937 года в Ленинграде. Житель блокадного Ленинграда. Окончил Ленинградский государственный педиатрический институт по специальности «врач-педиатр». Прошёл путь от рядового врача до главного врача Ленинградской областной инфекционной больницы — главного инфекциониста Ленинградской области.
С 1990 года — владелец фотосалона имени Карла Буллы, организатор выставок мастеров живописи и фотографии.
«Фонтанка» неоднократно писала про деятельность фонда Валентина Эльбека. Мы рассказывали, как на Невском проспекте вернули на место мемориальную доску Карлу Булле. И восстанавливали статую известному петербургскому фотографу.