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    В Петербурге скончался владелец фотосалона Карла Буллы на Невском

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    На 86-м году жизни скончался президент Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы и владелец фотосалона его имени на Невском проспекте Валентин Эльбек, сообщила «Фонтанке» исполнительный директор культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова.

    Валентин Эльбек родился 10 апреля 1937 года в Ленинграде. Житель блокадного Ленинграда. Окончил Ленинградский государственный педиатрический институт по специальности «врач-педиатр». Прошёл путь от рядового врача до главного врача Ленинградской областной инфекционной больницы — главного инфекциониста Ленинградской области.

    С 1990 года — владелец фотосалона имени Карла Буллы, организатор выставок мастеров живописи и фотографии.

    «Фонтанка» неоднократно писала про деятельность фонда Валентина Эльбека. Мы рассказывали, как на Невском проспекте вернули на место мемориальную доску Карлу Булле. И восстанавливали статую известному петербургскому фотографу.

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