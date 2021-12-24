Наледь с крыши лишила зонтика памятник фотографу Карлу Булле в Петербурге

Как рассказал президент фонда «История фотографии» Валентин Эльбек, он уже в курсе ситуации. Повреждение было зафиксировано в пятницу, в фонде подозревают, что зонт сломался накануне, во время чистки кровли от снега и наледи. Теперь в планах составить акт и временно убрать деталь.



Музей городской скульптуры в данной ситуации ничем не поможет, так как фигура Буллы не состоит у них на балансе. Администрацию Центрального района уже уведомили о случившемся. В ближайшее время Валентин Эльбек свяжется со скульптором и обсудит план восстановительных работ.