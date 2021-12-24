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Наледь с крыши лишила зонтика памятник фотографу Карлу Булле в Петербурге

Фигура фотографа Карла Буллы на Малой Садовой в Петербурге оказалась повреждена после очистки крыши. Сломанный зонтик заметил фотограф «Фонтанки» 24 декабря.

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Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
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Как рассказал президент фонда «История фотографии» Валентин Эльбек, он уже в курсе ситуации. Повреждение было зафиксировано в пятницу, в фонде подозревают, что зонт сломался накануне, во время чистки кровли от снега и наледи. Теперь в планах составить акт и временно убрать деталь.

Музей городской скульптуры в данной ситуации ничем не поможет, так как фигура Буллы не состоит у них на балансе. Администрацию Центрального района уже уведомили о случившемся. В ближайшее время Валентин Эльбек свяжется со скульптором и обсудит план восстановительных работ.

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Памятник отцу российской репортажной фотографии Карлу Булле и его английскому бульдогу появился на Малой Садовой в 2011 году. Скульптура установлена рядом с домом, где в начале ХХ века открылось фотоателье семейства Булла.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

265054030
Сломали и поставили как будто так и было.
Владислав М
Почему полиция не ищет виновных в повреждении памятника?
angel of death
не выдержала Питерский СОСУЛЕЙ =))))
- "а вы их лазером попробуйте"- говорила Валя-стакан...
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