Хватай купальник, беги на пляж: спасаем последний летний выходной в Петербурге

Это конец. Финал лета, тепла, каникул и отпусков. Уже во вторник температура скинет десять градусов станет холодно и дождливо, а с четверга вообще сентябрь. «Фонтанка» рекомендует не терять время зря — натягивать плавки и спешить на пляж — использовать этот последний жаркий выходной лета на 100%.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В воскресенье, 28 августа, в Петербурге днем +29...+31 градус. В понедельник, 29 августа, уже на 10 градусов ниже, а 30 августа пойдут дожди, предвещает Северо-Западное УГМС. Дальше прогнозы лучше вообще не смотреть — к концу недели ночью только 6–7 градусов, днем +12...+13, и ливни-ливни, видимо, за все жаркие дни, что выпали на это аномально теплое лето. Поэтому «Фонтанка» собрал подборку из пляжей, куда еще можно успеть отправиться. Только нужно бежать прямо сейчас



Начнем с официального. Ольгинский пруд на улице Жака Дюкло — единственный из 24 городских пляжей официально признан пригодным для купания. Добраться до пруда около парка Сосновка несложно — прямо вокруг водоема штук шесть автобусных остановок. Если приехали на своей машине — сворачивайте со Светлановского на улицу Вернадского, там обязательно найдется местечко. Корреспондент «Фонтанки», кстати, месяц назад посмотрела, что творится в воде и на пляже пруда в 30-градусную жару. На берегу горячо — не то слово. А вот в воде... темный лес.



На Петровском острове есть Петровский пруд. Там примерно 100 метров относительно чистого песка. Место на любителя. Народу в теплый выходной день набивается как в Анапе. Некоторые жарят шашлыки. И вообще приятно проводят время. Но купаться там можно (если не особо беспокоиться о качестве воды).

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ну и самое культовое место на карте пляжного Петербурга — пляж Петропавловской крепости. Первые загорающие появляются там еще когда снег не сошел. Песок, открыточные виды имперского Петербурга. Самые смелые даже окунаются в Неву. Как говорится, не пытайтесь повторить это дома. Но туда стоит выбраться хотя бы ради селфи. Нет повода не оказаться там в последний летний выходной.

Если вам просто полежать под солнышком, то подойдет пляж в парке 300-летия. Несмотря на работы по реконструкции, там по-прежнему неплохо: мелкий песок, вид на масштабные стройки десятилетия, неплохая инфраструктура, еще и в пешей доступности от метро. Можно помочить стопы.

Неизменная точка притяжения жителей северной части города — Верхнее, Среднее и Нижнее Суздальские озера — собственно, те самые Озерки, в честь которых названа станция метро. Места там где-то оборудованы для комфортного отдыха, где-то можно даже уединиться — насколько это вообще возможно в многомиллионном европейском мегаполисе. Каждый выбирает себе любимое из трех озер и стиль отдыха на нем.

На Юго-Западе есть, во-первых, неплохо сделанные за последние годы набережные в новых кварталах на Заливе. А чуть дальше — в Красном Селе — Безымянное озеро. Там отличный песок, какая-никакая инфраструктура, и вообще приятное место. Из именно что оборудованных пляжей, наверное, больше всего можно рекомендовать пляж на Южной дороге Крестовского острова. Там штук пять полей для волейбола (с сетками), спортивная площадка, детская, деревянная терраса с шезлонгами для загорания и, конечно, очень приятный песок. Стоит ли там именно что купаться — каждый решает сам.

Из неочевидных мест — Лопухинский сад. Вряд ли там тоже стоит купаться, но поваляться на берегу на травке с видом на воду — самое то. Если вы хотите провести последний день лета ближе к природе, то подойдет, например, Дубковский пляж в Сестрорецке. Он один из самых чистых в городе, есть волейбольные и детская площадки, кабинки для переодевания. Рядом пляж «Офицерский». На берегу Разлива много птиц, есть вся инфраструктура и даже питьевой фонтанчик. Можно отправиться на «Золотой пляж» в Зеленогорске. Там есть туалеты, ногомойки, рукомойники, душ. По сравнению с недавним прошлым — появились скамейки и места для переодевания.



Или можно выбрать пляж «Ласковый» в Солнечном. Тут и зоны для мангала, и детские площадки, и тренажеры. Для более уединенного отдыха подойдет, например, пляж на южной стороне заказника «Западный Котлин». Там есть и туалеты, и кабинки, и места для жарки шашлыка. А еще и прогуляться можно — по свежей экотропе, к фортам Шанц и Риф, подняться на обзорные площадки. Или можно отправиться в парк «Александрия» в Петергофе. За скромную плату сможете отдохнуть на берегу в тени сосен. Инфраструктура там, правда, небогатая, а ближайший туалет вообще рядом с дворцом Коттедж.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Можно отправиться и на Ладогу или на пляж около озера Большое Симагинское (Красавица).

Вариант для тех, у кого нет плавок, тоже есть. На нудистском пляже в Сестрорецке нет ни раздевалок, ни туалетов, ни душа, и вообще непонятно, что заходишь на него: просто все резко становятся голые. «Вода с тиной, а люди не любят, когда достают телефон рядом. На 20 мужчин одна женщина. Делают массаж за забором. Не берут играть в волейбол, пока ты одет. Пришлось раздеться», — рассказывала корреспондент «Фонтанки».



Кроме пляжа, «Фонтанка» подобрала еще 15 вариантов, которые помогут написать воображаемое сочинение «Как я провел лето» на пятерку. Например, встретить закат у залива, желательно — в новом месте. Прокатиться на кораблике с музыкой. Послушать концерт под открытым небом. Открыть для себя новый музей или посидеть на террасе с новым блюдом. Все варианты — здесь.

Денис Лебедев, Илья Казаков, «Фонтанка»

