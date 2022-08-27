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    «Впечатлений — море». На пассажирский теплоход в Петербурге упало шипящее нечто

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    Незабываемые впечатления от водной прогулки по Петербургу пассажирам теплохода обеспечил баллон, упавший на «Алёнку» сверху. Ощущениями с «Фонтанкой» 27 августа поделился читатель.

    По его словам, в семь часов вечера он отправился в водное путешествие на «Алёнке», непредвиденное случилось на обратном пути, в начале девятого вечера, когда теплоход проходил под Биржевым мостом.

    «Я находился на открытой верхней палубе вместе с друзьями, когда на закрытую верхнюю палубу, где сидели люди, упал баллон», - рассказывает читатель. - «Он повредил панорамную крышу, после отскочил на закрытую палубу, начал выпускать пар, шипеть».

    Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей
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    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Там, где шипел и вертелся баллон, пассажиров не было. По словам читателя, открытая палуба тут же опустела, ещё до того, как появившийся экипаж попросил всех пройти вниз. Пострадавших в результате случившегося нет, но, как говорят, «впечатлений - море».

    Повреждённая крыша не помешала теплоходу завершить путешествие. Пассажиров высадили в районе Дворцовой набережной. К половине десятого вечера «Алёнку» осматривала команда, транспортной полиции рядом с ней читатель не увидел.

    Биржевой мост находится в стадии капитального ремонта. Его закрыли для автомобилистов и пешеходов в октябре 2021 года, завершить работы планировалось к маю 2023-го. Меняют в том числе бетонную плиту разводного крыла, привод пролёта, покрытие проезжей части и тротуаров.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей
    Фото: Читатель «Фонтанки»

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