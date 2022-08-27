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    Украина назвала условия мира, а Медведев снова объяснил, зачем нужна спецоперация: главное за 27 августа

    Что произошло за последние сутки

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    Через границу с Россией ежедневно переправляются беженцы
    Через границу с Россией ежедневно переправляются беженцыФото: Евгений Вдовин
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 27 августа.

    Зачем нужна спецоперация

    Дмитрий Медведев дал интервью французскому каналу LCI. Основные тезисы — кратко:

    • спецоперация ведется для того, чтобы не случилось третьей мировой войны;
    • для заключения мира России нужны гарантии безопасности, отказа Украины от участия в НАТО уже недостаточно;
    • Россия не пошла на «жесткий» сценарий спецоперации, хотя так она закончилась бы быстрее;
    • Россия может принять в свой состав ДНР и ЛНР, только если сами граждане республик проголосуют в соответствующих референдумах.

    Почему перестали выдавать паспорта

    Накануне Россия перестала выдавать биометрические паспорта за границей. При этом выдачу загранпаспортов на пять лет пообещали продолжать в обычном порядке.

    Как объяснили в МИД, приостановка связана с необходимостью переформатирования электронного носителя.

    Пугачева вернулась в Россию

    Об этом сообщила ее помощница.

    — Алла Борисовна приехала уже давно, — сказала Елена Чупракова ТАСС.

    Выступлений певица не планирует. Напомним, последние несколько месяцев она с семьей провела в Израиле.

    Новое название Coca-Cola?

    Его озвучил Михаил Гончаров, основатель сети фастфуда «Теремок». По его словам, компания получила от Coca-Cola Company уведомление, в котором сказано, что напиток будет продаваться в России под брендом «Добрый кола».

    Выплаты для беженцев

    Владимир Путин подписал два указа, которые затрагивают беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Один разрешает им временно пребывать в России без ограничения срока, второй — устанавливает целый ряд выплат. По 10 тысяч рублей положено каждому, кто прибыл в Россию с 18 февраля; отдельные выплаты полагаются ветеранам, инвалидам, родителям и беременным женщинам.

    Все нововведения перечислены в этом материале.

    Условия окончания спецоперации

    Украинскую точку зрения озвучил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. По его мнению, есть «один-единственный путь» окончания спецоперации:

    • военное поражение России;
    • возврат территорий Украины;
    • трибунал над преступниками;
    • начало трансформации России.

    Подоляк уверен, что все «компромиссы» будут иметь «катастрофические последствия для человечества».

    Через границу с Россией ежедневно переправляются беженцы
    Через границу с Россией ежедневно переправляются беженцыФото: Евгений Вдовин

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