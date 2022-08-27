Украина назвала условия мира, а Медведев снова объяснил, зачем нужна спецоперация: главное за 27 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 27 августа.
Зачем нужна спецоперация
Дмитрий Медведев дал интервью французскому каналу LCI. Основные тезисы — кратко:
- спецоперация ведется для того, чтобы не случилось третьей мировой войны;
- для заключения мира России нужны гарантии безопасности, отказа Украины от участия в НАТО уже недостаточно;
- Россия не пошла на «жесткий» сценарий спецоперации, хотя так она закончилась бы быстрее;
- Россия может принять в свой состав ДНР и ЛНР, только если сами граждане республик проголосуют в соответствующих референдумах.
Почему перестали выдавать паспорта
Накануне Россия перестала выдавать биометрические паспорта за границей. При этом выдачу загранпаспортов на пять лет пообещали продолжать в обычном порядке.
Как объяснили в МИД, приостановка связана с необходимостью переформатирования электронного носителя.
Пугачева вернулась в Россию
Об этом сообщила ее помощница.
— Алла Борисовна приехала уже давно, — сказала Елена Чупракова ТАСС.
Выступлений певица не планирует. Напомним, последние несколько месяцев она с семьей провела в Израиле.
Новое название Coca-Cola?
Его озвучил Михаил Гончаров, основатель сети фастфуда «Теремок». По его словам, компания получила от Coca-Cola Company уведомление, в котором сказано, что напиток будет продаваться в России под брендом «Добрый кола».
Выплаты для беженцев
Владимир Путин подписал два указа, которые затрагивают беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Один разрешает им временно пребывать в России без ограничения срока, второй — устанавливает целый ряд выплат. По 10 тысяч рублей положено каждому, кто прибыл в Россию с 18 февраля; отдельные выплаты полагаются ветеранам, инвалидам, родителям и беременным женщинам.
Все нововведения перечислены в этом материале.
Условия окончания спецоперации
Украинскую точку зрения озвучил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. По его мнению, есть «один-единственный путь» окончания спецоперации:
- военное поражение России;
- возврат территорий Украины;
- трибунал над преступниками;
- начало трансформации России.
Подоляк уверен, что все «компромиссы» будут иметь «катастрофические последствия для человечества».