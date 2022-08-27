Авария с улетевшим в кювет каршерингом на Уральской стала смертельной

Трое в больнице и один в морге после ночной аварии с каршерингом на Васильевском острове в Петербурге. Единственный уцелевший — водитель.
Информацию о четырёх пострадавших в ДТП на Уральской улице 27 августа подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, накануне за полчаса до полуночи с управлением арендованным «КИА Рио» не справился 24-летний водитель. Автомобиль наехал на бордюрный камень, снёс две секции металлического ограждения и нырнул в кювет.
В машине, кроме водителя, ехали четверо, «Дорожный инспектор» писал, что один из них лишился глаза. В полиции уточнили, что один из пострадавших — 43 летний пассажир — скончался в больнице. Ещё трое находятся под наблюдением медиков в тяжёлом состоянии, им от 21 года до 24 лет.
«Проводится проверка. Сотрудниками дорожной полиции устанавливаются все детали происшествия», — сообщили в МВД.