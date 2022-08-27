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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ: У хранилища отработанного топлива на Запорожской АЭС разорвались 10 снарядов

    1966

    В 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива Запорожской АЭС разорвались десять украинских снарядов. В настоящее время радиационный фон в норме. Об этом 27 августа сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки украинская сторона трижды обстреляла АЭС, выпустив 17 снарядов. Четыре из них попали по крыше спецкорпуса № 1, в котором хранятся сборки с американским ядерным топливом.

    «Еще 10 снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива, 3 разорвались в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы «ТВЭЛ» и хранилище твердых радиоактивных отходов», — сообщил представитель Минобороны.

    «Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции остается в норме», — подчеркнул Конашенков.

    Днем ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия и Украина предоставили Франции и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) гарантии безопасности для отправки миссии на ЗАЭС. Она должна посетить объект в ближайшее время.

    Запорожская атомная электростанция — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она находится под охраной военных РФ с марта. В МИД РФ взятие её под охрану объясняли предотвращением утечек ядерных и радиоактивных материалов.

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