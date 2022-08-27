Минобороны РФ: У хранилища отработанного топлива на Запорожской АЭС разорвались 10 снарядов

В 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива Запорожской АЭС разорвались десять украинских снарядов. В настоящее время радиационный фон в норме. Об этом 27 августа сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки украинская сторона трижды обстреляла АЭС, выпустив 17 снарядов. Четыре из них попали по крыше спецкорпуса № 1 , в котором хранятся сборки с американским ядерным топливом.