Минобороны РФ: У хранилища отработанного топлива на Запорожской АЭС разорвались 10 снарядов

В 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива Запорожской АЭС разорвались десять украинских снарядов. В настоящее время радиационный фон в норме. Об этом 27 августа сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки украинская сторона трижды обстреляла АЭС, выпустив 17 снарядов. Четыре из них попали по крыше спецкорпуса
«Еще 10 снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива, 3 разорвались в районе спецкорпуса
«Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции остается в норме», — подчеркнул Конашенков.
Днем ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия и Украина предоставили Франции и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) гарантии безопасности для отправки миссии на ЗАЭС. Она должна посетить объект в ближайшее время.