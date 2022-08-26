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    Россия и Украина предоставили МАГАТЭ гарантии безопасности для миссии на ЗАЭС

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    Россия и Украина предоставили Франции и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) гарантии безопасности для отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом 26 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на французского президента Эммануэля Макрона.

    «Теперь там (на ЗАЭС. — Прим. ред.) может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена», — сказал глава Франции, отвечая на вопросы журналистов в Алжире. Президент европейского государства находится там с визитом.

    Накануне стало известно, что делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС в ближайшее время. Об этом сообщал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    Глава агентства Рафаэль Гросси также заявил, что делегация организации прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.

    Запорожская атомная электростанция — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она находится под охраной военных РФ с марта. В МИД РФ взятие её под охрану объясняли предотвращением утечек ядерных и радиоактивных материалов.

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