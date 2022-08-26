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    РФС: Судья ошибочно засчитал гол «Зенита» в ворота «Торпедо»

    2021
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    Главный судья матча «Зенит» — «Торпедо» Алексей Сухой не должен был засчитывать второй гол петербургской команды. Так решила экспертно-судейская комиссия, сообщает 26 августа пресс-служба Российского футбольного союза.

    При счете 1:0 на 87-й минуте игры полузащитник Малком сбил с ног защитника «Торпедо» Олега Кожемякина, нарушив тем самым правила. После этого бразильский футболист забил гол, который Сухой засчитал. Вместо это судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу «Торпедо».

    В итоге «Зенит» победил со счётом 2:0. После шести туров петербургский клуб лидирует в турнирной таблице.

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