«Торпедо» не выдержало испытание Петербургом. «Зенит» дожал дебютанта

Трудной, но победой завершился матч для петербургского «Зенита» против московского «Торпедо», которое вернулось в Российскую премьер-лигу спустя семь лет.
Безголевой вышла первая половина встречи. «Торпедо», как и стоило ожидать, играло вторым номером, полностью отдав мяч(владение 70 на 30 процентов к концу тайма) и инициативу хозяевам. Воспользоваться этим петербуржцы не смогли: мяч то шёл мимо, то ворота москвичей спасал воспитанник «Зенита» Егор Бабурин, который стоял достаточно уверенно.
Хорошая возможность была забить у Дугласа Сантоса на 43-й минуте, но голкипер автозаводцев в прыжке парировал плотный удар бразильца.
Тотальное доминирование показывал «Зенит» и во втором тайме. Уже на 50-й минуте Андрей Мостовой ударом из-за пределов штрафной угодил в крестовину.
Но плодов атаки не давали, Бабурин продолжал тащить, а гости время от времени стояли в своей штрафной почти всей командой.
И все-таки взломать оборону москвичей получилось. На 84-й минуте счет открыл Иван Сергеев с передачи Вендела. А добили гостей на 87-й минуте — забил Малком.
«Зенит» побеждает со счетом 2:0 и после шестого тура забирается на первое место в турнирной таблице.
Следующую игру «Зенит» проведёт 28 августа в Екатеринбурге против «Урала».