«Торпедо» не выдержало испытание Петербургом. «Зенит» дожал дебютанта

Трудной, но победой завершился матч для петербургского «Зенита» против московского «Торпедо», которое вернулось в Российскую премьер-лигу спустя семь лет.



Безголевой вышла первая половина встречи. «Торпедо», как и стоило ожидать, играло вторым номером, полностью отдав мяч(владение 70 на 30 процентов к концу тайма) и инициативу хозяевам. Воспользоваться этим петербуржцы не смогли: мяч то шёл мимо, то ворота москвичей спасал воспитанник «Зенита» Егор Бабурин, который стоял достаточно уверенно.