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    «Торпедо» не выдержало испытание Петербургом. «Зенит» дожал дебютанта

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    Фото: Игорь РуссакФонтанка.ру»
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    Трудной, но победой завершился матч для петербургского «Зенита» против московского «Торпедо», которое вернулось в Российскую премьер-лигу спустя семь лет.

    Безголевой вышла первая половина встречи. «Торпедо», как и стоило ожидать, играло вторым номером, полностью отдав мяч(владение 70 на 30 процентов к концу тайма) и инициативу хозяевам. Воспользоваться этим петербуржцы не смогли: мяч то шёл мимо, то ворота москвичей спасал воспитанник «Зенита» Егор Бабурин, который стоял достаточно уверенно.

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    Хорошая возможность была забить у Дугласа Сантоса на 43-й минуте, но голкипер автозаводцев в прыжке парировал плотный удар бразильца.

    Тотальное доминирование показывал «Зенит» и во втором тайме. Уже на 50-й минуте Андрей Мостовой ударом из-за пределов штрафной угодил в крестовину.

    Но плодов атаки не давали, Бабурин продолжал тащить, а гости время от времени стояли в своей штрафной почти всей командой.

    И все-таки взломать оборону москвичей получилось. На 84-й минуте счет открыл Иван Сергеев с передачи Вендела. А добили гостей на 87-й минуте — забил Малком.

    «Зенит» побеждает со счетом 2:0 и после шестого тура забирается на первое место в турнирной таблице.

    Следующую игру «Зенит» проведёт 28 августа в Екатеринбурге против «Урала».

    Фото: Игорь РуссакФонтанка.ру»

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