СПЧ: Напавший на Каляпина был майором полиции, он уволен и стал фигурантом дела

Напавший на члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игоря Каляпина был майором полиции, старшим оперуполномоченным уголовного розыска УМВД по Нижнему Новгороду. Он уже уволен, против него возбуждено уголовное дело, заявила 26 августа член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева.
«Коллеги говорят, что замечали за ним странности. Когда же он выпивает, то становится агрессивным настолько, что это может представлять реальную угрозу», — написала она в своем телеграм-канале.
«Интерфаксу» Меркачева рассказала, что дело возбуждено по статье об угрозе убийством или причинением тяжелого вреда здоровью. Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы с запретом на занятие определенных должностей и занятие определенной деятельностью на срок до трех лет.
О нападении на члена СПЧ Игоря Каляпина стало известно утром 25 августа. По его словам, агрессором был приятель силовика, у которого Каляпин отдыхал на дне рождения в Нижегородской области. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
Правозащитник Игорь Каляпин до 6 февраля 2022 года возглавлял «Комитет против пыток»* (признан НКО-иноагентом). В конце января в доме его матери в Нижнем Новгороде неизвестные расклеили плакаты, в которых называли правозащитника «террористом» и человеком, который «продал отечество» за гранты США. Его также вписали в иноагенты, хотя в соответствующем реестре его не было. Иностранным агентом была признана организация «Комитет против пыток», однако после решения Минюста юрлицо ликвидировали, а правозащитники продолжили работу без регистрации. Глава СПЧ Валерий Фадеев тогда назвал действия неизвестных «позорными» и обратился в нижегородскую прокуратуру.
*признан НКО-иноагентом.