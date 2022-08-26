СПЧ: Напавший на Каляпина был майором полиции, он уволен и стал фигурантом дела

Напавший на члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игоря Каляпина был майором полиции, старшим оперуполномоченным уголовного розыска УМВД по Нижнему Новгороду. Он уже уволен, против него возбуждено уголовное дело, заявила 26 августа член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева.



«Коллеги говорят, что замечали за ним странности. Когда же он выпивает, то становится агрессивным настолько, что это может представлять реальную угрозу», — написала она в своем телеграм-канале.

