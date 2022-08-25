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    Члена СПЧ Каляпина пытались задушить, он в больнице

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    8 комментариев

    Член Совета по правам человека при президенте России, правозащитник Игорь Каляпин попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга после нападения. Об этом 25 августа сообщает телеграм-канал СПЧ.

    «В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия», — говорится в сообщении.

    Каляпин был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

    Игорь Каляпин до 6 февраля 2022 года возглавлял «Комитет против пыток»* (признан НКО-иноагентом). В конце января в доме его матери в Нижнем Новгороде неизвестные расклеили плакаты, в которых называли правозащитника террористом и человеком, который «продал отечество» за гранты США. Его также вписали в иноагенты, хотя в соответствующем реестре его не было. Иностранным агентом была признана организация «Комитет против пыток»*, однако после решения Минюста юрлицо ликвидировали, а правозащитники продолжили работу без регистрации. Глава СПЧ Валерий Фадеев тогда назвал действия неизвестных «позорными» и обратился в нижегородскую прокуратуру.

    * признан НКО-иноагентом.

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    Комментарии 8

    Nerevar25 Авг 2022 в 10:34
    Вообще-то СПЧ этот президентский. И за нападение на приближённого к президенту Каляпина надо отвечать. Каляпин - не иноагент, а человек Путина.
    +1−0
    26092824125 Авг 2022 в 10:19
    такой же гость с одной и той же вечеринки
    +0−0
    Эд Хэммет25 Авг 2022 в 10:15
    Обычная практика в мрачную эпоху воинствующего Zигизма. Каляпин за свою жизнь гораздо больше заслужил орден Мужества, чем девочка, ставшая случайной жертвой криминальных разборок.
    +4−0
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