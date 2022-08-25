Члена СПЧ Каляпина пытались задушить, он в больнице

Член Совета по правам человека при президенте России, правозащитник Игорь Каляпин попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга после нападения. Об этом 25 августа сообщает телеграм-канал СПЧ.
«В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия», — говорится в сообщении.
Каляпин был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.
Игорь Каляпин до 6 февраля 2022 года возглавлял «Комитет против пыток»* (признан НКО-иноагентом). В конце января в доме его матери в Нижнем Новгороде неизвестные расклеили плакаты, в которых называли правозащитника террористом и человеком, который «продал отечество» за гранты США. Его также вписали в иноагенты, хотя в соответствующем реестре его не было. Иностранным агентом была признана организация «Комитет против пыток»*, однако после решения Минюста юрлицо ликвидировали, а правозащитники продолжили работу без регистрации. Глава СПЧ Валерий Фадеев тогда назвал действия неизвестных «позорными» и обратился в нижегородскую прокуратуру.
* признан НКО-иноагентом.