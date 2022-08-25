Члена СПЧ Каляпина пытались задушить, он в больнице

Член Совета по правам человека при президенте России, правозащитник Игорь Каляпин попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга после нападения. Об этом 25 августа сообщает телеграм-канал СПЧ.



«В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия», — говорится в сообщении.

