Жирафиха Соня из Ленинградского зоопарка — за ЗОЖ. Она жует жвачку, но полезную

Жирафиха Соня из Ленинградского зоопарка обожает жвачку. Она у нее особенная — в этой роли выступают свежесорванные лопухи.



«Соня достаёт свой черный язык, длина которого может достигать 45 см (!), и словно хоботом захватывает им мягкие листья. Затем пища проталкивается в рот и тщательно пережёвывается», — пишет 26 августа пресс-служба зоопарка.