Жирафиха Соня из Ленинградского зоопарка — за ЗОЖ. Она жует жвачку, но полезную

Жирафиха Соня из Ленинградского зоопарка обожает жвачку. Она у нее особенная — в этой роли выступают свежесорванные лопухи.
«Соня достаёт свой черный язык, длина которого может достигать 45 см (!), и словно хоботом захватывает им мягкие листья. Затем пища проталкивается в рот и тщательно пережёвывается», — пишет 26 августа пресс-служба зоопарка.
Ленинградский зоопарк
Жирафы — жвачные животные, как, например, коровы. У них четырехкамерный желудок, и часть питательной еды пережевывается и переваривается повторно. Такой пищевой комок и называется жвачкой.
«Приятного аппетита, красавица Соня! А вам пожелаем отличной пятницы и ярких выходных!» — добавляют представители зоопарка.