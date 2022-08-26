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    Жирафиха Соня из Ленинградского зоопарка — за ЗОЖ. Она жует жвачку, но полезную

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    Жирафиха Соня из Ленинградского зоопарка обожает жвачку. Она у нее особенная — в этой роли выступают свежесорванные лопухи.

    «Соня достаёт свой черный язык, длина которого может достигать 45 см (!), и словно хоботом захватывает им мягкие листья. Затем пища проталкивается в рот и тщательно пережёвывается», — пишет 26 августа пресс-служба зоопарка.

    Ленинградский зоопарк

    Жирафы — жвачные животные, как, например, коровы. У них четырехкамерный желудок, и часть питательной еды пережевывается и переваривается повторно. Такой пищевой комок и называется жвачкой.

    «Приятного аппетита, красавица Соня! А вам пожелаем отличной пятницы и ярких выходных!» — добавляют представители зоопарка.

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