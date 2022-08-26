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    Личные дела, протоколы, членские карточки. В Екатеринбурге на помойке нашли документы «Единой России»

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    В Екатеринбурге местные жители обнаружили коробки с документами членов партии «Единой России», выброшенные в мусорку. Об этом 26 августа изданию E1.RU рассказал читатель.

    По его словам, партийные карточки, личные дела, копии паспортов и другие бумаги он обнаружил недалеко от дома № 25 на Билимбаевской улице.

    E1.RU

    «Там возле дома прямо это логово бомжей. Рядом гаражи, стоянка и помойки, контингент соответствующий. [В коробке с бумагами] оказались документы «Единой России»: членские карточки, личные дела, протоколы заседаний, сметы проведения праздников, взносы, что-то еще... Личные дела — прямо с данными паспортов, телефоны, адреса», — говорит мужчина.

    По данным издания, в партии уже в курсе произошедшего, секретарь Железнодорожного отделения «ЕР» написал заявление в полицию.

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