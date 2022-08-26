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    Вы с чьей стороны? Приставы заглянули на уральскую свадьбу и «украли» жениха из-за алиментов

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    Свадьба закончилась для жителя Екатеринбурга не брачной ночью, а арестом. Дело в том, что кое-кто «забыл» о долгах.

    Как рассказали 26 августа в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, праздник испортили мужчине, который «без уважительных причин и в нарушение решения суда» не выплачивал алименты на содержание сына. Было возбуждено исполнительное производство о взыскании средств в размере четверти зарплаты отца.

    На прием к судебному приставу мужчина не пришел, поэтому закон явился за ним самостоятельно. Сотрудник ФССП узнал, что на 25 августа у уральца назначена регистрация брака в местном ЗАГСе, инспекторы пришли прямо на церемонию бракосочетания.

    В отношении должника был составлен административный протокол. Со свадьбы мужчину отвезли в суд, где ему назначили 10 суток ареста. Отбывать их он будет в спецприемнике.

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