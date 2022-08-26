Вы с чьей стороны? Приставы заглянули на уральскую свадьбу и «украли» жениха из-за алиментов

Свадьба закончилась для жителя Екатеринбурга не брачной ночью, а арестом. Дело в том, что кое-кто «забыл» о долгах.



Как рассказали 26 августа в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, праздник испортили мужчине, который «без уважительных причин и в нарушение решения суда» не выплачивал алименты на содержание сына. Было возбуждено исполнительное производство о взыскании средств в размере четверти зарплаты отца.

