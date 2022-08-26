В Красногвардейском районе открыли движение по дублеру Муринской дороги

Движение по новой дороге между Пейзажной улицей Васнецовским проспектом в Красногвардейском районе открылось 26 августа.

Участок протяженностью 1,5 км проходит по территории жилого комплекса «Цветной город» и фактически является дублером Муринской дороги. «Группа ЛСР» начала строительство в 2016 году в рамках инженерной подготовки территории. Оно велось в несколько этапов, включая устройство инженерных сетей, прокладку проезжей части и благоустройство. Кроме того, застройщику пришлось выполнить переустройство опор высоковольтной линии электропередач.Общая протяженность всей улично-дорожной сети ЖК — более 10 км.

На торжественной церемонии запуска движения глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин отметил, что новая дорога улучшит транспортную доступность жилого квартала. Отметим, что общая площадь застройки «Цветного города» — более 2 млн кв. м жилья, уже сданы в эксплуатацию 24 корпуса.

Заместитель генерального директора по строительству «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Сергей Румянцев сообщил также, что к 2024 году в Красногвардейском районе планируется запустить движение по еще трем улицам в западной части территории «Ручьи» — Пахомовской, Радловской и Билибинскому бульвару.