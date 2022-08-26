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    Музыка

    Организаторы фестиваля казачьей культуры не сняли с него Манижу, несмотря на протесты и DDos-атаки

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    Певица Манижа выступит на фестивале казачьей культуры, несмотря на возмущение представителей Казачьего кубанского войска. Участие певицы подтвердили «Фонтанке» организаторы фестиваля 26 августа.

    Днем ранее из-за предстоящего выступления певицы, которая известна пацифистской позицией, возмутились представители Казачьего кубанского войска. Они пригрозили не участвовать «в организации и проведении мероприятий фестиваля», — заявили они в обращении.

    Однако это не заставило организаторов поменять лайн-ап. Они рассказали «Фонтанке», что считают Манижу «артисткой с уникальными вокальными данными», которая «поддерживает сохранение традиционных культурных ценностей и с помощью своего творчества интегрирует их в современную жизнь».

    «Это совпадает с миссией фестиваля — сохранять национальную культуру в любое, даже самое трудное, время. Россия — страна с богатейшим культурным кодом, неотъемлемой частью которого является казачья культура. Представителям казачества удалось сохранить ее и передать следующим поколениям, несмотря на многолетние гонения. Наша задача — продолжить эту культурную миссию», — сказали представители фестиваля «Фонтанке».

    Также они высказались по поводу пацифистских взглядов певицы.

    «Гражданская позиция Манижи нам кажется предельно очевидной: она выступает за мир во всех странах и ценность каждой человеческой жизни — приоритеты, настолько очевидные любому здравомыслящему человеку, что сложно представить, как можно их не разделять», — сказали они.

    Также организаторы фестиваля рассказали, что сайт мероприятия 24 августа подвергся DDoS-атаке. Сейчас его работа восстановлена.

    Фестиваль традиционной казачьей культуры «Александровская крепость» пройдет в Усть-Лабинске в сентябре. На нём выступят фольклорные коллективы юга России.

    «Программа фестиваля будет включать вокальные номера, ярмарки, мастер-классы и лекции об истории казачества», — сказано на сайте фестиваля.

    Конкурс организован фондом «Вольное дело» (основал в 1998 году Олег Дерипаска) при поддержке Общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз». Как сообщают организаторы мероприятия, содействие в проведении конкурса оказывают Министерство культуры Краснодарского края, Государственный российский дом народного творчества им. В. Д. Поленова и Краснодарская филармония имени Г. Ф. Пономаренко.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что Манижа попала в список артистов, концерты которых нежелательны в России.

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