Организаторы фестиваля казачьей культуры не сняли с него Манижу, несмотря на протесты и DDos-атаки

Днем ранее из-за предстоящего выступления певицы, которая известна пацифистской позицией, возмутились представители Казачьего кубанского войска. Они пригрозили не участвовать «в организации и проведении мероприятий фестиваля», — заявили они в обращении.

Певица Манижа выступит на фестивале казачьей культуры, несмотря на возмущение представителей Казачьего кубанского войска. Участие певицы подтвердили «Фонтанке» организаторы фестиваля 26 августа.

Однако это не заставило организаторов поменять лайн-ап. Они рассказали «Фонтанке», что считают Манижу «артисткой с уникальными вокальными данными», которая «поддерживает сохранение традиционных культурных ценностей и с помощью своего творчества интегрирует их в современную жизнь».

«Это совпадает с миссией фестиваля — сохранять национальную культуру в любое, даже самое трудное, время. Россия — страна с богатейшим культурным кодом, неотъемлемой частью которого является казачья культура. Представителям казачества удалось сохранить ее и передать следующим поколениям, несмотря на многолетние гонения. Наша задача — продолжить эту культурную миссию», — сказали представители фестиваля «Фонтанке».

Также они высказались по поводу пацифистских взглядов певицы.



«Гражданская позиция Манижи нам кажется предельно очевидной: она выступает за мир во всех странах и ценность каждой человеческой жизни — приоритеты, настолько очевидные любому здравомыслящему человеку, что сложно представить, как можно их не разделять», — сказали они.



Также организаторы фестиваля рассказали, что сайт мероприятия 24 августа подвергся DDoS-атаке. Сейчас его работа восстановлена.



Фестиваль традиционной казачьей культуры «Александровская крепость» пройдет в Усть-Лабинске в сентябре. На нём выступят фольклорные коллективы юга России.

