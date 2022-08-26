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    Суд отправил в СИЗО неадеквата с ножом, изуродовавшего девочку в Петергофе

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    Петродворцовый суд заключил под стражу Виталия Масленникова, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. Об этом 26 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Масленникову вменяют нападение на 13-летнюю девочку, которая стояла с матерью у супермаркета.

    Инцидент произошел в среду вечером. Мужчина приставал к прохожим и в какой-то момент переключился на компанию женщин и детей у магазина на Разводной улице. Размахивая рукой, в которой был нож, он случайно полоснул по щеке подростку. У девочки диагностировали резаную рану скуловой области слева, ссадину правой щечной области.

    Поймать хулигана удалось во многом благодаря бывшему сотруднику вневедомственной охраны.

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