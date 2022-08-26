    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, сев

    767мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd59.77eur59.6
    Рейтинг миллиардеров СПбКуда пойти на выходныхКак найти кружок для ребенкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Сотни верующих пришли на молитву к Коломяжской мечети. Показываем все с высоты птичьего полета

    2855
    3 комментария

    Читатель Алексей

    У Коломяжской мечети на севере Петербурга собрались толпы верующих. Яркие коврики стройно легли друг за дружкой, а звуки молитвы из громкоговорителей обратили на себя внимание прохожих и жителей соседних многоэтажек.

    Видеозаписью, на которой запечатлён дневной намаз, с «Фонтанкой» 26 августа поделился читатель Алексей. Судя по кадрам, неподалеку от Квартальной мечети им. Джафара Насибулловича на Репищевой улице припарковались около 150 автомобилей.

    Днём у Соборной мечети на «Горьковской» верующих заметил и корреспондент нашего издания. В объектив его камеры попали женщины-мусульманки в ярких одеяниях и мужчина, разместивший молитвенный коврик на газоне.

    ПоделитьсяПоделиться

    Джума-намаз — пятничная молитва. Обязательное к выполнению действие для каждого совершеннолетнего мусульманина (мужчины). Совершается каждую пятницу во время полуденного намаза.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close