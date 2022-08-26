Сотни верующих пришли на молитву к Коломяжской мечети. Показываем все с высоты птичьего полета

У Коломяжской мечети на севере Петербурга собрались толпы верующих. Яркие коврики стройно легли друг за дружкой, а звуки молитвы из громкоговорителей обратили на себя внимание прохожих и жителей соседних многоэтажек.



Видеозаписью, на которой запечатлён дневной намаз, с «Фонтанкой» 26 августа поделился читатель Алексей. Судя по кадрам, неподалеку от Квартальной мечети им. Джафара Насибулловича на Репищевой улице припарковались около 150 автомобилей.