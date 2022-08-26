На Петроградской стороне до начала октября перекроют и ограничат проезд по четырем улицам

В последние дни лета водителям добавят ограничений в пяти районах Петербурга: Петроградском, Невском, Центральном, Кировском и Курортном. Об этом 26 августа предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
С 29 августа по 7 октября из-за работ по прокладке электрокабеля на Петроградской стороне перекроют движение транспорта по Большой Монетной улице в направлении от улицы Котовского до улицы Чапаева и ограничат на трех улицах:
- на Петроградской набережной от Гренадерского моста до улицы Чапаева;
- в Казарменном переулке от Петроградской набережной до улицы Чапаева;
- на улице Чапаева от Большой Монетной улицы до Казарменного переулка.
На Октябрьской набережной с 29 августа по 1 сентября ограничат проезд на участке от проспекта Большевиков до Приневской улицы, у дома 17, литера А, по Октябрьской набережной. Там будут строить газопровод.
А с 30 августа по 8 сентября для строительства канализации перекроют Варфоломеевскую улицу от улицы Седова до Белевского проспекта.
В центре до весны водителей потеснит пешеходная галерея. С 30 августа и до 29 мая 2023 года ограничат проезд по Роменской улице у дома 108 по Лиговскому проспекту.
Ремонт дороги с 30 августа по 12 сентября ограничит движение по улице Котлякова от Автомобильной улицы до проспекта Стачек.
Также дорожное покрытие будут приводить в порядок в Курортном районе — на участке проспекта Ленина в Зеленогорске от Приморского шоссе до Пухтоловской дороги. С 28 по 29 августа ограничат проезд по проспекту Ленина от Вокзальной улицы до улицы Героев, а с 30 августа по 2 сентября — от улицы Героев до Пухтоловской дороги.