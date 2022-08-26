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    На Петроградской стороне до начала октября перекроют и ограничат проезд по четырем улицам

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    В последние дни лета водителям добавят ограничений в пяти районах Петербурга: Петроградском, Невском, Центральном, Кировском и Курортном. Об этом 26 августа предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    С 29 августа по 7 октября из-за работ по прокладке электрокабеля на Петроградской стороне перекроют движение транспорта по Большой Монетной улице в направлении от улицы Котовского до улицы Чапаева и ограничат на трех улицах:

    • на Петроградской набережной от Гренадерского моста до улицы Чапаева;
    • в Казарменном переулке от Петроградской набережной до улицы Чапаева;
    • на улице Чапаева от Большой Монетной улицы до Казарменного переулка.
    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Октябрьской набережной с 29 августа по 1 сентября ограничат проезд на участке от проспекта Большевиков до Приневской улицы, у дома 17, литера А, по Октябрьской набережной. Там будут строить газопровод.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А с 30 августа по 8 сентября для строительства канализации перекроют Варфоломеевскую улицу от улицы Седова до Белевского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В центре до весны водителей потеснит пешеходная галерея. С 30 августа и до 29 мая 2023 года ограничат проезд по Роменской улице у дома 108 по Лиговскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Ремонт дороги с 30 августа по 12 сентября ограничит движение по улице Котлякова от Автомобильной улицы до проспекта Стачек.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Также дорожное покрытие будут приводить в порядок в Курортном районе — на участке проспекта Ленина в Зеленогорске от Приморского шоссе до Пухтоловской дороги. С 28 по 29 августа ограничат проезд по проспекту Ленина от Вокзальной улицы до улицы Героев, а с 30 августа по 2 сентября — от улицы Героев до Пухтоловской дороги.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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