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    В Музее стрит-арта пройдёт фестиваль «Уличный художник»

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    В программе — мастер-классы по каллиграфии, созданию граффити, скульптур из фольги и брейкдансу, а также музыкальные сеты и многое другое.

    Фото: vk.com/artfest_spb_2022
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    В Музее стрит-арта на шоссе Революции 27–28 августа обещают масштабное мероприятие с гастрономией, ярмаркой товаров ручной работы и диджей-сетами. Вы сможете понаблюдать за работой российских граффитистов, сделать аквагрим или афрокосы, а также попробовать что-то новое из гастрономии на фуд-корте. Подробная программа и расписание диджей-сетов есть в соцсетях фестиваля. Если вы хотите попасть на какой-либо мастер-класс, организаторы советуют записываться заранее в специальной теме.

    Также на фестивале будет игровая площадка, фотозоны, а с помощью приложения PublicARt вы сможете увидеть работы художников в дополненной реальности. Как и многие мероприятия в Петербурге в 2022 году, фестиваль посвятят 350-летию Петра I.

    Арт-фестиваль «Уличный художник» пройдёт в Музее стрит-арта на шоссе Революции 27–28 августа. В субботу мероприятия будут идти с 12 до 23 часов, в воскресенье — с 12 до 18. Вход свободный.

    6+

    Анастасия Семенович

    Фото: vk.com/artfest_spb_2022

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