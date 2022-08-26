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    СКА подписал новый трехлетний контракт с защитником Никишиным, за которого отдал 50 млн рублей

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    Хоккейный клуб СКА объявил о подписании нового контракта с защитником сборной России Александром Никишиным. Как сообщается на официальном сайте команды, соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года.

    Александр Никишин родился 2 октября 2001 года в Орле. В КХЛ он дебютировал в 2019-м году в составе «Спартака». На его счету 105 матчей и 23 (10 + 13) очка. Никишин выступал и за сборную России. В 2021 году он принимал участие в этапах Евротура, а в 2022-м стал вице-чемпионом Олимпийских игр в Пекине.

    Перешел в СКА в конце июля 2022 года. Петербуржцы отдали за него пять хоккеистов, спортивные права еще на четырех и 50 млн рублей. Подробнее об этом мегаобмене читайте в материале «Фонтанки».

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