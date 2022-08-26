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    Лукашенко о Су-24 с ядерным оружием: «Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово»

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что процесс модернизации самолетов Су-24 под использование ядерного оружия уже завершен.

    «Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово», — цитирует президента 26 августа информационное агентство Белта.

    Лукашенко добавил, что у Европы есть будущее только в диалоге с Россией, а США «исчезнут с радаров».

    «Будущее Европы только с нами, с Россией. Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать — и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся», — высказался глава Белоруссии.

    О переоборудовании самолетов Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились во время встречи в Петербурге, которая состоялась в конце июня. Правда, тогда упоминались Су-25, а не Су-24.

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