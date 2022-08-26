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    Редактировать российский аналог «Википедии» пустят только после ответа на вопрос: «Чей Крым?»

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    Авторы российского аналога «Википедии» «Руниверсалис» заявили, что стать редакторами проекта можно будет только после прохождения отбора. Об одном из условий уже рассказали в телеграм-канале проекта накануне, 25 августа.

    «Когда сайт заработает, будет возможность оставить заявку на получение прав редактирования. Подробности позже. Желающие могут заранее подготовить ответ на один из вопросов кандидатам в редакторы: «Чей Крым?» — уточнили в «Руниверсалисе».

    О проекте «Руниверсалис» заговорили в конце августа, когда о его запуске сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. В этот же день сайт «российской Википедии» перестал работать.

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