Менеджер паролей LastPass сообщил о взломе и краже исходного кода

Один из наиболее крупных в мире менеджеров паролей LastPass, которым пользуются порядка 33 млн человек, заявил о хакерской атаке. Как сообщила компания в своих соцсетях, неизвестные злоумышленники похитили исходный код и иную конфиденциальную информацию.



«Наше расследование не обнаружило признаков того, что в результате кибератаки были утеряны пароли или другие данные, хранящиеся на платформе. Пользователям не нужно предпринимать никаких действий для защиты своих учетных записей», — отмечается при этом в заявлении LastPass (цитата по ТАСС).

