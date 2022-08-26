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    Менеджер паролей LastPass сообщил о взломе и краже исходного кода

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    Один из наиболее крупных в мире менеджеров паролей LastPass, которым пользуются порядка 33 млн человек, заявил о хакерской атаке. Как сообщила компания в своих соцсетях, неизвестные злоумышленники похитили исходный код и иную конфиденциальную информацию.

    «Наше расследование не обнаружило признаков того, что в результате кибератаки были утеряны пароли или другие данные, хранящиеся на платформе. Пользователям не нужно предпринимать никаких действий для защиты своих учетных записей», — отмечается при этом в заявлении LastPass (цитата по ТАСС).

    Как в свою очередь сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитика компании по кибербезопасности Recorded Future Аллана Лиска, LastPass оперативно отреагировал на инцидент, но потребуется время, чтобы определить точный масштаб причинённого хакерами ущерба. По его мнению, скорее всего взлом не нанёс какого-либо крупного ущерба пользователям платформы.

    Компания LastPass хранит пароли для многих популярных платформ — например, стримингового сервиса Netflix и почтового сервиса Gmail. Это позволяет пользователям не вводить свои данные вручную.

    «Фонтанка» ранее писала, что хакеры могут получить полный административный доступ к iPhone, iPad и Mac — компания Apple рассказала в отчётах о проблемах с безопасностью устройств.

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