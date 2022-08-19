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    Хакеры могут получить полный доступ. Apple нашла уязвимость в iPhone, iPad и Mac

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    Из-за обнаружения уязвимости хакеры могут получить «полный административный доступ» к iPhone, iPad и Mac. Компания Apple рассказала в отчетах о проблемах с безопасностью устройств, сообщает APnews в четверг, 18 августа.

    «Полный административный доступ» позволит злоумышленникам выдавать себя за владельца устройства и запускать от его имени любое программное обеспечение.

    Эксперты по безопасности рекомендуют обновить уязвимые устройства до последней версии операционной системы: iPhone 6S и более поздние модели, несколько моделей iPad, в том числе 5-го поколения и новее, все модели iPad Pro и iPad Air 2, а также компьютеры Mac под управлением MacOS Monterey.

    Apple не рассказала, как, где и кем были найдены уязвимости. Компания в отчетах цитировала анонимного исследователя.

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