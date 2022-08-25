Кликуша или одержимый? РПЦ разработала правила для изгнания бесов

Русская православная церковь решила ввести правила проведения экзорцизма — обряда изгнания бесов. Проект документа «Отношение Русской Православной Церкви к современным практикам экзорцизма» опубликован 25 августа на на сайте Московской епархии РПЦ.

Совершать экзорцизм может только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея. Он должен вести «высокую духовную жизнь», перед обрядом ему следует «подготовить себя постом, молитвой и богомыслием», исповедаться и причаститься. Главное — экзорцизм должен быть бесплатным.

В документе отмечается, что важно отличать «беснование» от расстройств психики, различных зависимостей, а также от случаев, когда люди только притворяются одержимыми. Правила разработаны из-за «злоупотребления» и тех, кто совершает обряд, и тех, ради кого он совершается. «Злоупотребления совершающих [обряд] в основном связаны с самочинным образом его исполнения, а иногда также и корыстными мотивами. В некоторых случаях при совершении чина экзорцизма болящие подвергаются унижению или психологическому насилию, что недопустимо. К злоупотреблениям этого вида относятся массовые «отчитки» с привлечением посторонних «зрителей», а также фото- и видеофиксацией с последующим публичным распространением записей и фотографий», — говорится в тексте.