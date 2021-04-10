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РПЦ регламентирует «практику экзорцизма» в России

В РПЦ подготовили документ «по унификации практики экзорцизма»

Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила доумент, который регламентирует практику экзорцизма. Об этом 10 апреля РИА Новости сообщил председатель комиссии, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации», — пояснил он.

Документ поступит в редакционную группу, после чего его опубликуют для внесения поправок. «До его публикации я не могу разглашать его содержание», — подчеркнул митрополит.

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Комментарии (4)

change_it
21 век на дворе. Биткойн, спутниковый интернет, нейронные компьютеры. Илон Маск в космос летает. В России - решают, как правильно изгонять бесов.
OldObyvatel
Почувствовали конкуренцию со стороны Мигалкова?
Так что же, теперь его бесогон нескрепный, а, попросту говоря, липовый? Томаса от от РПЦ нет.
Тьфу, бесовское отродье!
NasushnyBread
Карачун тебе Бесогон ! 😁
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