РПЦ регламентирует «практику экзорцизма» в России

Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила доумент, который регламентирует практику экзорцизма. Об этом 10 апреля РИА Новости сообщил председатель комиссии, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.



«Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации», — пояснил он.



Документ поступит в редакционную группу, после чего его опубликуют для внесения поправок. «До его публикации я не могу разглашать его содержание», — подчеркнул митрополит.

